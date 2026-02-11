Exposición de fotos, concurso de disfraces y baile familiar, así se vive el Carnaval en el Outlet Área Central

El Outlet Área Central se prepara para celebrar una de las fiestas más esperadas y coloridas del año: el Carnaval. Para ello, el centro comercial tiene previsto un programa de actividades muy variado, divertido y participativo que incluye un concurso de disfraces, una exposición fotográfica de Os xenerais da Ulla, un gran baile, fiesta y animación musical.

El plan de Carnaval de Área Central arrancó el pasado 2 de febrero con la exposición fotográfica Os xenerais da Ulla. Esta es una muestra de fotos que recoge cómo se vive ese Entroido tradicional en diferentes localidades. Esta propuesta es promovida por los concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces. Estará abierta al público hasta el domingo 22 de febrero.

Cartel de la programación de actividades carnavalescas de Área Central. / Cedida

Concurso de disfraces

Este viernes será el momento de lucir las mejores galas carnavalescas. A partir de las 19:00 horas dará comienzo el concurso de disfraces. El certamen está abierto a todas las edades y se divide en tres categorías: individual, pareja y grupo. Además, se repartirán interesantes premios entre los participantes. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de un formulario desde la web de Área Central (www.areacentral.es) o el mismo día, en la zona del escenario entre las 17:30 a 18:30 horas.

Baile de Carnaval

Área Central celebra el Carnaval también este sábado. A partir de las 18:00 horas, comenzará a sonar la música que pondrá a mover las caderas a los fiesteros. Esta actividad está organizada en colaboración con diferentes entidades de la ciudad y llenará de amor todos los rincones de Área Central. El Espazo educativo e de lecer María Miramontes. CSC Fontiñas, Construíndo Barrio, Movemento pola Paz, Centro Don Bosco y la Comisión de festas 15707 están detrás de ello.

Esta actividad está abierta a todas las personas que deseen pasar una tarde muy divertida. Además, quien lo desee, puede participar en el pasacalle organizado por estas entidades. Dicha iniciativa, si el tiempo lo permite, comenzará a las 17.30 horas en el CSC Fontiñas y tiene una temática común. Al coincidir en 14 de febrero, los disfraces se centrarán en el amor en todas sus facetas. El punto final de este desfile será el escenario de Área Central a las 18.00 horas, en donde habrá música, baile y mucha fiesta.