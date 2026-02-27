Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Área Central se prepara para acoger la XII Feria de Minerales de Santiago

Se celebrará del jueves 5 de marzo al domingo 8

El viernes 6 habrá un taller de bateo de oro y el sábado 7 una mesa de intercambio

Una anterior edición de la Feria de Minerales en Área Central.

Una anterior edición de la Feria de Minerales en Área Central. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

La Feria de minerales de Santiago llega a su cita anual los días 5, 6, 7 y 8 de marzo al Outlet Área Central. Miles de minerales, fósiles, elementos decorativos y joyería ocuparán los pasillos del centro comercial en la que será su duodécima edición y que, como novedad, traerá actividades para entretener al público general. La cita estará operativa las cuatro jornadas de 10:00 a 21:00 horas

Además de la feria comercial, están programadas diferentes propuestas, tanto para el público general como para centros escolares. El jueves y el viernes por la mañana Área Central recibirá la visita de casi 600 estudiantes de toda Galicia para participar en las actividades complementarias de carácter didáctico. 

Diferentes fósiles en un expositor.

Diferentes fósiles en un expositor. / Cedida

Las esquinas roja y azul del Outlet Área Central se llenarán de más de treinta expositores con una gran variedad de minerales (ámbar, amatistas, azabache, cuarzo), fósiles, material decorativo y piezas de joyería procedentes de diferentes puntos del mundo. Los expositores procederán de puntos de España, Portugal, Alemania, Georgia, Marruecos, Polonia y México.

La gran novedad

Como gran novedad en esta duodécima edición, las tardes del viernes y sábado se celebrarán actividades para el público en general. El viernes a las 18:30 horas habrá un taller de bateo de oro a cargo del Grupo Mineralóxico Galego, con un total de 30 plazas. Para participar es necesario reservar plaza en 632.05.09.18 (sólo llamadas) o a través del correo electrónico: feiramineraissantiago@yahoo.com.

Las actividades continuarán el sábado. Primero, habrá una mesa de intercambio de minerales abierta a cualquier particular que quiera participar, en horario de 17:00 a 20:00 horas. A las 17:30 horas el paleontólogo Juan Carlos Escudero impartirá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios. Por último, a partir de las 18:30 horas, el especialista Ricardo Olabogoya hará un taller sobre la limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

Un expositor con minerales en Área Central.

Una mesa expositoria de minerales en Área Central. / Cedida

Durante los cuatro días habrá photocalls, exposiciones y muestras de minerales procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de minerales de Galicia.

Actividades para escolares

También están programadas varias visitas escolares para asistir a los talleres educativos. Los jóvenes disfrutarán de un obradoiro de identificación de minerales: impartido por la Escuela de Minas y Energía de la Universidad de Vigo; un taller de mineralogía y cristalización, limpiezas de fósiles y talleres de bateo, con el Grupo Mineralóxico Galego; y la charla «La última aventura de los dinosaurios», sobre la vida y extinción de los grandes dinosaurios, a cargo del palentólogo Juan Carlos Escudero.

