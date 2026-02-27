Área Central se prepara para acoger la XII Feria de Minerales de Santiago

La Feria de minerales de Santiago llega a su cita anual los días 5, 6, 7 y 8 de marzo al Outlet Área Central. Miles de minerales, fósiles, elementos decorativos y joyería ocuparán los pasillos del centro comercial en la que será su duodécima edición y que, como novedad, traerá actividades para entretener al público general. La cita estará operativa las cuatro jornadas de 10:00 a 21:00 horas.

Además de la feria comercial, están programadas diferentes propuestas, tanto para el público general como para centros escolares. El jueves y el viernes por la mañana Área Central recibirá la visita de casi 600 estudiantes de toda Galicia para participar en las actividades complementarias de carácter didáctico.

Diferentes fósiles en un expositor. / Cedida

Las esquinas roja y azul del Outlet Área Central se llenarán de más de treinta expositores con una gran variedad de minerales (ámbar, amatistas, azabache, cuarzo), fósiles, material decorativo y piezas de joyería procedentes de diferentes puntos del mundo. Los expositores procederán de puntos de España, Portugal, Alemania, Georgia, Marruecos, Polonia y México.

La gran novedad

Como gran novedad en esta duodécima edición, las tardes del viernes y sábado se celebrarán actividades para el público en general. El viernes a las 18:30 horas habrá un taller de bateo de oro a cargo del Grupo Mineralóxico Galego, con un total de 30 plazas. Para participar es necesario reservar plaza en 632.05.09.18 (sólo llamadas) o a través del correo electrónico: feiramineraissantiago@yahoo.com.

Las actividades continuarán el sábado. Primero, habrá una mesa de intercambio de minerales abierta a cualquier particular que quiera participar, en horario de 17:00 a 20:00 horas. A las 17:30 horas el paleontólogo Juan Carlos Escudero impartirá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios. Por último, a partir de las 18:30 horas, el especialista Ricardo Olabogoya hará un taller sobre la limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

Una mesa expositoria de minerales en Área Central. / Cedida

Durante los cuatro días habrá photocalls, exposiciones y muestras de minerales procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de minerales de Galicia.

Actividades para escolares

También están programadas varias visitas escolares para asistir a los talleres educativos. Los jóvenes disfrutarán de un obradoiro de identificación de minerales: impartido por la Escuela de Minas y Energía de la Universidad de Vigo; un taller de mineralogía y cristalización, limpiezas de fósiles y talleres de bateo, con el Grupo Mineralóxico Galego; y la charla «La última aventura de los dinosaurios», sobre la vida y extinción de los grandes dinosaurios, a cargo del palentólogo Juan Carlos Escudero.