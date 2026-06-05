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Las rebajas del verano llegan a Área Central con descuentos de hasta el 80% en primeras marcas

Los clientes podrán disfrutar de grandes rebajas en moda, calzado y complementos de firmas reconocidas

Rebajas anteriores en Área Central

Rebajas anteriores en Área Central / Cedida

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Redacción

El verano comienza a dejarse notar en Santiago y, con él, llegan algunas de las promociones más atractivas para quienes buscan renovar su armario sin tirar la casa por la ventana.

En este sentido, el Outlet Área Central ha puesto en marcha sus esperadas rebajas de verano, con importantes descuento en ropa, calzados y complementos que ya están disponibles en distintos establecimientos del complejo comercial.

Suma y sigue en Área Central: los outlets de El Pulpo y Nanos anuncian su llegada

Interior de Área Central / Cedida

La campaña arrancó esta misma semana y permite acceder a rebajas adicionales sobre los ya habituales precios outlet. Una oportunidad para prepararse para la temporada estival con prendas y accesorios de calidad a precios especialmente competitivos.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran firmas de reconocido prestigio como Bimba y Lola, Scalpers, Purificación García, El Ganso o Silbon, entre muchas otras.

Los clientes podrán encontrar descuentos en muchas de estas marcas de hasta el 80%, una de las rebajas más destacadas de la temporada.

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