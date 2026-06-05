Las rebajas del verano llegan a Área Central con descuentos de hasta el 80% en primeras marcas
Los clientes podrán disfrutar de grandes rebajas en moda, calzado y complementos de firmas reconocidas
Redacción
El verano comienza a dejarse notar en Santiago y, con él, llegan algunas de las promociones más atractivas para quienes buscan renovar su armario sin tirar la casa por la ventana.
En este sentido, el Outlet Área Central ha puesto en marcha sus esperadas rebajas de verano, con importantes descuento en ropa, calzados y complementos que ya están disponibles en distintos establecimientos del complejo comercial.
La campaña arrancó esta misma semana y permite acceder a rebajas adicionales sobre los ya habituales precios outlet. Una oportunidad para prepararse para la temporada estival con prendas y accesorios de calidad a precios especialmente competitivos.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran firmas de reconocido prestigio como Bimba y Lola, Scalpers, Purificación García, El Ganso o Silbon, entre muchas otras.
Los clientes podrán encontrar descuentos en muchas de estas marcas de hasta el 80%, una de las rebajas más destacadas de la temporada.
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa