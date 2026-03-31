Playmobil Compostela: las figuras de nuestra infancia toman el Outlet Área Central durante el mes de abril
Los visitantes deberán buscar los elementos colocados aposta en los dioramas ajenos al lugar y el tiempo de la temática
El Correo Gallego
El mundo del juguete y, en concreto de la firma Playmobil®, protagonizan uno de los variados eventos que el Outlet Área Central ofrecerá durante el mes que está a punto de comenzar. Hasta el sábado 25 de abril, las figuras de nuestra infancia toman el centro comercial con montajes originales, feria de piezas y concurso de minidioramas.
Playmobil Compostela se compone de cuatro dioramas originales creados por miembros de la asociación PlaymoGalicia. Estos montajes recrean ambientaciones históricas y situaciones de la vida cotidiana. En concreto, los dioramas recrean el lejano oeste, un safari lleno de animales, la época medieval y una ciudad actual.
En el marco de colaboración que mantiene desde años el Outlet Área Central con PlaymoGalicia y su labor social, hay que poner en valor el trabajo, el cariño y las horas dedicadas a hacer estos dioramas nunca vistos. Pequeños y mayores disfrutarán parándose a contemplar cada detalle. Además, los visitantes deberán buscar los elementos colocados aposta ajenos al lugar y el tiempo de la temática. Entre ellos, el visitante deberá encontrar un extraterrestre en la ciudad o un peregrino en el lejano oeste.
Feria de piezas de Playmobil
Playmobil Compostela busca ser un punto de encuentro entre los aficionados de Galicia a esta marca. Por eso, incluye varias acciones. Además de la muestra de los dioramas, el sábado 18, de 10.00 a 21.00 h, y domingo 19 de abril, de 10.00 a 20.00 h, los expositores Frikicollection, O Faiado y Playmocampoo participarán en una feria en la que pondrán en venta infinidad de piezas y accesorios de la marca Playmobil®.
Concurso de minidioramas
Además, siendo conocedores de que hay una gran afición a esta marca de juguetes, el Outlet Área Central quiere implicar a las personas amantes de estas figuras para que jueguen y hagan sus propios dioramas. Por esa razón, se pone en marcha un concurso de minidioramas para que los participantes echen a volar su imaginación. Esta es una llamada a niños, adultos y familias que quieran demostrar su creatividad y pasar un buen rato creando un escenario de Playmobil®.
Quien desee participar, el minidiorama debe tener una base de un folio A3 (29,7 x 42 cm). Los elementos del montaje deben ser principalmente elementos de Playmobil pero se permiten otros elementos como dibujos, plastilina, otros juguetes, etc. La entrega de las obras participantes debe realizarse el sábado 18 de abril por la mañana. El domingo 19 se comunicará entre los participantes el nombre del ganador. Las obras estarán expuestas hasta el sábado 25 de abril. El premio consistirá en 80 euros para gastar en Playmobil Compostela 2026. Las bases se pueden consultar en www.areacentral.es.
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