As Cancelas, el lugar donde la magia desafía lo imposible esta Semana Santa

¿Quién dice que la magia no existe? El centro comercial As Cancelas de Santiago es capaz de mezclar un año más, y ya van tres, los ingredientes necesarios para hacer realidad lo imposible. La combinación de ilusión, espectáculo, creatividad, diversión, risas y sorpresa da como resultado el Festival de Magia, una cita obligada en la agenda de ocio de la capital gallega durante esta Semana Santa.

Serán seis días, del 30 de marzo al 4 de abril, repletos de actividades pensadas para toda la familia. Un espectáculo para cada día que reunirá sobre el escenario a alguna de las figuras más destacadas del país, con shows que ya han conquistado incluso al público en el conocido programa televisivo Got Talent.

El tercer Festival de Magia de As Cancelas comenzará el lunes que viene con Roberto Lolo y su espectáculo The Showman. El martes 31 será el turno de Iago Saavedra con El sentido de lo imposible, un show en el que la ilusión desafía la lógica. El miércoles 1 de abril, Nano Arranz subirá al escenario con ¡Con lo tonto que es!, que combina humor y magia. El jueves 2 de abril, Melanie presentará Por arte de magia. Por último, para cerrar la semana, el sábado 4 de abril, el gallego Nacho Samena ofrecerá Samenízate, un espectáculo interactivo que invita al público a participar.

Los shows están fijados para a las 19.00 horas y son totalmente gratuitos.

Actuación de magia en As Cancelas / Cedida

Magia para todos los públicos

“En As Cancelas creemos que la magia está en los pequeños momentos compartidos, por eso cada espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, se sorprenda y se ría juntos”, explica Javier Nicolás Blanco, gerente del centro comercial.

Tras el éxito de ediciones anteriores, el festival se ha consolidado como una cita destacada para los aficionados a la magia y al ilusionismo y se ha convertido en un referente de ocio durante la Pascua en Santiago de Compostela.

As Cancelas, ocio ilimitado con parking gratis Con 50.000 metros cuadrados y 2.300 plazas de aparcamiento gratis, As Cancelas es el centro comercial líder en el área de Santiago de Compostela. Copropiedad de Carmila y Realia, la oferta del centro se distribuye en tres plantas en las que destacan las 8 salas de cine de Cinesa, un Hipermercado Carrefour, 15 locales de restauración y una completa variedad de tiendas de moda que agrupan sus descuentos y promociones a través de la tarjeta de fidelización del centro. As Cancelas es un espacio pensado para la comodidad del visitante, con una oferta de ocio y cines que se mantiene abierta de lunes a domingo los 365 días del año y que cuenta con parking gratuito también para bicicletas y motos, zona WiFi, taquillas y sala de lactancia.

El Festival de Magia es una alternativa perfecta y garantizada para toda la familia, ya que al ser a cubierto no depende de la climatología, tan inestable a estas alturas del año. Su organización se enmarca dentro de la filosofía de As Cancelas de priorizar los planes de familia. Por ello, el centro comercial puso en marcha hace mucho tiempo el Club de Celi, un club que aglutina todas las actividades infantiles del centro, siempre gratuitas, y que cuenta ya con más de 20.000 socios.