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Playmobil y el Día del Circo convierten Área Central en el gran plan familiar del fin de semana

Aficionados a Playmobil de toda Galicia podrán disfrutar de una feria con venta de piezas y accesorios en el centro comercial, además de un concurso de minidioramas para potenciar la creatividad

Uno de los dioramas recreados con figuras Playmobil en Área Central.

Uno de los dioramas recreados con figuras Playmobil en Área Central. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El Outlet Área Central de Santiago de Compostela organiza este fin de semana una programación especial con feria de piezas de Playmobil, concurso de minidioramas y un espectáculo por el Día Mundial del Circo pensado para todos los públicos.

La propuesta Playmobil Compostela llega al centro comercial para convertirse en un punto de encuentro entre los aficionados de Galicia a esta marca. Además de la muestra de cuatro dioramas que recrean ambientaciones históricas y situaciones de la vida cotidiana en la ciudad que ya está habilitada, este sábado, de 10.00 a 21.00 horas , y este domingo, de 10.00 a 20.00 horas, los expositores Frikicollection, O Faiado y Playmocampoo participarán en una feria en la que pondrán en venta infinidad de piezas y accesorios de la marca Playmobil.

No solo con eso, Outlet Área Central quiere implicar a todos los coleccionistas de estas figuras para que puedan jugar y explorar su creatividad elaborando sus propios dioramas. Por esa razón, sábado estará en marcha un concurso de minidioramas para que los participantes echen a volar su imaginación. Esta es una llamada a niños, adultos y familias que quieran ponerse a prueba y pasar un buen rato creando su propio escenario de Playmobil.

80 euros de premio para gastar en la feria

El minidiorama a crear debe tener una base de un folio A3 (29,7 x 42 cm) y los elementos del montaje deben ser principalmente piezas de Playmobil, pero se permiten otros complementos como dibujos, plastilina u otros juguetes con el ánimo de enriquecer las recreaciones en miniatura.

Figuras de Playmobil puestas en venta en el Outlet Área Central.

Figuras de Playmobil puestas en venta en el Outlet Área Central. / Cedida

La entrega de las obras participantes debe realizarse sábado por la mañana y el domingo se comunicará entre los participantes el nombre del ganador, que optará a un premio de 80 euros para gastar en la feria Playmobil. Las obras estarán expuestas hasta el sábado 25 de abril y las bases se pueden consultar en www.areacentral.es.

Acrobacias y música en vivo

Por otro lado, con motivo del Día Mundial del Circo, este sábado a las 17.00 horas el Outlet Área Central ofrecerá el espectáculo Circo en clave de vento, producido por el Conservatorio Profesional de Música de Santiago y Circonove.

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Una experiencia en la que el riesgo, la adrenalina y lo increíble convergen para ofrecer una experiencia única con acrobacias, números de equilibrio y expresión corporal acompañados por la música en vivo de instrumentos como oboes y fagots, con el alumnado del consort de doble lengüeta, lo que creará una atmósfera envolvente y única.

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