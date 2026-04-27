Área Central anuncia la ampliación del gimnasio Dreamfit y una semana de descuentos

El Outlet Área Central no se cansa de sorprender a su clientela con grandes novedades cada poco tiempo. Esta vez, el centro comercial ha anunciado la futura ampliación del gimnasio Dreamfit, uno de los centros deportivos más completos de Santiago de Compostela que, debido a su gran éxito desde su apertura en septiembre de 2024, ha decidido agrandar sus dimensiones. Así, en los próximos meses comenzará sus obras de renovación para ofrecer más servicios y nuevas experiencias a sus usuarios.

Esta decisión confirma el interés de la marca por reforzar su presencia en Área Central y en la ciudad de Santiago haciendo posible que cada vez más gente pueda aficionarse al ejercicio físico.

Súper Weekend

Por si fuese poco, como cada última semana del mes, Área Central dará la oportunidad a sus clientes de gozar de suculentos descuentos con la celebración del Súper Weekend. Una irresistible oportunidad para llenar las bolsas con productos de las mejores firmas del mercado que tendrá lugar este miércoles, jueves y sábado.

Además de los descuentos habituales de los outlets, estos días habrá también descuentos extra que pueden llegar al 60 %, perfectos para renovar el armario y vestirse para esta primavera. Por otro lado, con el Día de la Madre tan cerca, se presenta la ocasión perfecta para acertar con el regalo en tu visita a los outlets de marcas tan reconocidas como Bimba y Lola, Scalpers, Silbon, Purificación García, Fifty, Lolita Moda, El Pulpo, Nanos, Zabba, etcétera. En este sentido, la óptica Opticoa ofrece importantes promociones por su apertura, como unas gafas graduadas antirreflejantes a 49 euros.

Feria de artesanía 'Materia Prima'

Las novedades no cesan esta semana en Área Central, y es que miércoles, jueves y sábado se celebrará la segunda edición de la feria de artesanía Materia prima. En horario de 11.00 a 21.00 horas, cerca de una quincena de talleres artesanales estarán en el centro comercial mostrando productos de todo tipo hechos a mano y vendiendo sus creaciones únicas.

Cartel informativo de la feria de artesanía que albergará Área Central esta semana. / Cedida

En esta actividad, organizada en colaboración con la Asociación para el fomento y el impulso de la artesanía galega Afiga, habrá una variedad de productos hechos con mucho mimo y dedicación: artesanía en cuero y madera, broches, joyería artesanal, ilustraciones, etcétera. También se podrán encontrar velas y accesorios para el cabello, entre otros bienes artesanales.