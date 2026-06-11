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O IES Rosalía de Castro aposta pola especialización para formar os perfís que demandan as empresas

O instituto compostelán concentra a súa oferta na Formación Profesional de Grao Superior e reivindica a conexión directa co mercado laboral

O alumnado dos ciclos formativos do IES Rosalía de Castro colabora nas actividades que organiza o centro.

O alumnado dos ciclos formativos do IES Rosalía de Castro colabora nas actividades que organiza o centro. / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago, afronta o proceso de admisión para o próximo curso cunha proposta singular dentro da Formación Profesional galega. A diferenza doutros centros, a súa oferta está integrada exclusivamente por Ciclos Formativos de Grao Superior, unha especialización que lle permite centrarse na formación de perfís altamente cualificados e cada vez máis demandados polas empresas.

A coordinadora de ciclos, Esther Buide, destaca que a FP vive un momento de gran prestixio social e que moitos estudantes chegan ao centro atraídos polas posibilidades reais de inserción laboral. “A formación profesional xa non é unha segunda opción; cada vez máis alumnado a escolle como primeira alternativa porque ve que ten unha conexión directa co emprego”, explica.

O centro conta con catro titulacións repartidas en tres familias profesionais: Actividades Físicas e Deportivas, Hostalaría e Turismo e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Participantes no Galicia Skills 2025, o Campionato Galego de Formación Profesional

Participantes no Galicia Skills 2025, o Campionato Galego de Formación Profesional / Cedida

Ensinanza e animación sociodeportiva

Segundo explica Esther Buide, o instituto ofrece o ciclo superior de Ensinanza e animación sociodeportiva; os de Axencias de viaxes e xestión de eventos e Guía, información e asistencia turística; e o de Animación sociocultural e turística, este último tanto en modalidade presencial como a distancia.

Cada ciclo conta con 30 prazas na modalidade ordinaria, mentres que Animación sociocultural e turística suma outras 50 prazas na modalidade a distancia. Precisamente aí quere poñer o centro unha parte importante do foco, porque é unha opción que, segundo Buide, “non todo o mundo sabe que existe aquí”.

O ciclo de Ensinanza e animación sociodeportiva é o que presenta maior demanda. “Sempre hai lista de espera”, sinala a coordinadora. As súas saídas profesionais están vinculadas a ximnasios, piscinas, clubs deportivos e entidades de fútbol, baloncesto, balonmán, hóckey ou outras disciplinas.

Exercicio práctico do alumnado de

Exercicio práctico do alumnado de Ensinanza e animación sociodeportiva. / Cedida

Animación sociocultural e turística

No caso de Animación sociocultural e turística, o centro considera que hai marxe para dar a coñecer mellor unha titulación con percorrido nunha sociedade cada vez máis necesitada de profesionais para centros socioculturais, residencias, ludotecas, centros de atención á infancia ou recursos comunitarios. “Polo tipo de sociedade que temos e cara onde imos evolucionando, vai necesitar traballadores”, defende Buide.

A modalidade a distancia deste ciclo é unha das oportunidades menos coñecidas. Está pensada tamén para persoas adultas ou alumnado que xa traballa e quere compatibilizar a formación coa súa vida laboral. A asistencia ás titorías non é obrigatoria e a parte presencial limítase aos exames trimestrais, mentres que o seguimento se realiza a través da plataforma da Consellería ou mesmo por teléfono para resolver dúbidas.

Buide destaca ademais que o alumnado deste ciclo participa en actividades do propio centro, como Samaín, Entroido ou iniciativas vinculadas aos intercambios escolares. Esa práctica permite que os estudantes leven ao terreo real a organización de actividades, a dinamización de grupos e o traballo con diferentes perfís de persoas.

Clase práctica no IES Plurilingüe Rosalía de Castro.

Clase práctica de Animación Sociocultural no IES Plurilingüe Rosalía de Castro. / Cedida

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Outro dos ciclos nos que o Rosalía quere incidir é Axencias de viaxes e xestión de eventos, con saídas en axencias, empresas organizadoras de eventos e OPC, os organizadores profesionais de congresos. O alumnado colabora en actos do propio instituto, como o Premio San Clemente ou o Stephen Hawking, e tamén en iniciativas da Consellería de Educación.

Unha das actividades do alumnado dos ciclos formativos do IES Plurilingüe Rosalía de Castro.

Unha das actividades do alumnado dos ciclos formativos do IES Plurilingüe Rosalía de Castro. / Cedida

Guía, información e asistencia turística

O cuarto ciclo é Guía, información e asistencia turística, unha titulación especialmente ligada ao peso do turismo en Galicia. A coordinadora lembra que quen remata estes estudos pode solicitar a habilitación de guía de Galicia, requisito necesario para exercer como guía local. “Necesítanse moitísimos guías en Galicia”, subliña.

A relación coas empresas é outro dos puntos fortes da oferta. Segundo explica Buide, ao longo do curso o instituto recibe ofertas de traballo para os catro ciclos: desde ximnasios e clubs deportivos ata axencias de viaxes, ludotecas, residencias da terceira idade ou empresas que buscan guías turísticos.

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O Rosalía de Castro quere así reforzar a visibilidade dunha oferta que combina formación superior, prácticas, contacto co tecido profesional e posibilidades reais de emprego. Unha proposta pensada para quen busca especializarse en sectores con actividade e demanda, pero tamén para quen precisa unha vía flexible, como a modalidade a distancia de Animación sociocultural e turística.

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