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O Castiñeiriño celebra as festas de San Antón nun barrio en plena transformación e ás portas do verán

A tradicional cita festiva compostelá chega esta fin de semana con procesións, música e previsións de máis de 30 graos nunha das zonas que máis medrou nos últimos anos

A orquestra Channel poñerá a música nesta edición das festas de San Antón no Castiñeiriño.

A orquestra Channel poñerá a música nesta edición das festas de San Antón no Castiñeiriño. / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

Ás portas do verán, cando os días se alongan e a vida volve ás rúas, O Castiñeiriño prepárase para celebrar unha das súas citas máis tradicionais. As festas de San Antón regresan esta fin de semana a un barrio que conserva o espírito popular de sempre, pero que ao mesmo tempo mudou profundamente na última década, coa chegada de novas promocións de vivendas, o aumento da poboación e a consolidación de servizos e comunicacións que o converteron nunha das zonas máis dinámicas de Santiago.

Nese contexto de crecemento e renovación, as festas seguen funcionando como un punto de encontro entre o barrio de toda a vida e os novos veciños que se foron incorporando nos últimos anos. Unha oportunidade para compartir espazos, fortalecer a convivencia e reivindicar unha identidade colectiva que se mantén viva malia os cambios urbanísticos e demográficos.

Ademais, todo apunta a que o tempo acompañará. As previsións de MeteoGalicia anuncian unha fin de semana plenamente estival, con ceos despexados e temperaturas máximas que poderían superar os 30 graos, condicións ideais para gozar das celebracións ao aire libre.

Procesión de San Antón

O programa arrincará este sábado 13 de xuño cunha misa ás 12.30 horas seguida da tradicional procesión en honra a San Antón. A xornada contará tamén coa participación do grupo de gaitas A Carballeira, encargado de poñer son á celebración máis relixiosa da festa.

A continuación chegarán o vermú e a sesión de baile, amenizados polas formacións Channel e Stylo, que serán as encargadas de poñer o ritmo á primeira das xornadas festivas.

As celebracións continuarán o domingo 14, cando a música volverá ocupar un lugar destacado da man da orquestra Channel, encargada de amenizar a sesión vermú.

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Máis aló do programa, San Antón segue sendo unha das festas que mellor simbolizan a capacidade dos barrios composteláns para conservar as súas tradicións. A comisión que organizou os festexos durante moitos anos despídese nesta edición coa esperanza de que no futuro sexan outros os que asuman o reto de manter viva a celebración.

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