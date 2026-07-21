Outlet Area Central trasciende las compras y se consolida como un referente gastronómico en Galicia

Outlet Area Central continúa reforzando un modelo que va mucho más allá de las compras. A su consolidada oferta de primeras marcas en formato outlet se suma una propuesta gastronómica de referencia que sitúa a El Dieciocho entre los espacios culinarios más destacados de Galicia.

La apuesta realizada desde la apertura del espacio gastronómico encuentra ahora un importante respaldo con los reconocimientos obtenidos por dos de sus establecimientos, OURA Pizza y The Carnivan, convertidos en referentes nacionales e internacionales en sus respectivas categorías.

La última gran noticia llega de la mano de OURA Pizza, el proyecto del pizzaiolo compostelano Julio Gómez, que ha logrado un hito sin precedentes para la gastronomía gallega al convertirse en la mejor pizzería de Galicia, alcanzar el 4.º puesto entre las mejores pizzerías de España y situarse en el 14.º puesto del ranking europeo de la prestigiosa guía 50 Top Pizza, considerada la clasificación más influyente del mundo en este ámbito.

A estos reconocimientos se suman dos de los premios especiales más importantes otorgados por la organización: el Performance of the Year – Robo Award, que distingue la mayor progresión del año, y el Green Oven Award by Goeldlin, que reconoce el compromiso con la sostenibilidad, el respeto por el territorio y el uso de productos de proximidad.

El recorrido internacional de OURA continuará el próximo 15 de septiembre, cuando Julio Gómez representará a Galicia en Nápoles durante la gala 50 Top Pizza World 2026, donde competirá por situar a su establecimiento entre las mejores pizzerías del mundo.

El Dieciocho también cuenta desde su apertura con The Carnivan, distinguida como Mejor Hamburguesa de España 2025 y reconocida con un Solete Repsol, consolidando así una oferta gastronómica que reúne algunos de los conceptos más premiados del panorama nacional.

Además, hasta el 24 de julio, los clientes de The Carnivan podrán participar en un concurso muy especial cuyo premio será hamburguesas gratis durante un año, una iniciativa que busca seguir premiando la fidelidad de quienes visitan El Dieciocho y dinamizar la experiencia gastronómica del centro.

Estos reconocimientos confirman la visión con la que nació El Dieciocho: reunir propuestas innovadoras, diferenciadoras y de máxima calidad, capaces de convertir una visita a Outlet Area Central en una experiencia completa de compras, ocio y gastronomía.

"Es una satisfacción comprobar que la apuesta realizada por una oferta gastronómica de calidad recibe un reconocimiento tan importante. Contar en El Dieciocho con la mejor pizzería de Galicia, una de las mejores de Europa, y con la Mejor Hamburguesa de España demuestra que nuestro espacio gastronómico se ha convertido en un referente para quienes buscan disfrutar de propuestas de primer nivel sin salir de Santiago", destacan desde Outlet Area Central.

Con una oferta comercial basada en primeras marcas outlet y un espacio gastronómico que reúne algunos de los proyectos más reconocidos del momento, Outlet Area Central consolida un modelo diferencial en Galicia, donde las compras, el ocio y la mejor gastronomía conviven en un mismo destino.