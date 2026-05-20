Retromanía llega a Área Central este jueves para deleitar a coleccionistas con juguetes, vinilos y películas

Los coleccionistas de juguetes tienen una cita obligatoria esta semana en Santiago, ya que se celebra en Área Central la segunda edición de la feria de coleccionismo de juguetes, música y cine Retromanía. Tanto aficionados como familias y curiosos podrán disfrutar de este evento en el centro comercial desde el jueves 21 hasta el sábado 23 de mayo, en horario de 11.00 a 21.00 horas para sumergirse en tres jornadas de fantasía, nostalgia y diversión.

Retromanía habilitará en los pasillos de Área Central los expositores de las firmas El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo. Bastará un simple paseo para presenciar incontables pines, muñecas, coches a escala, juguetes antiguos, vinilos y Cds y películas. Los visitantes también podrán encontrar productos de marcas populares como Playmobil, Lego o Funko, así como merchandising de sus series, filmes o videojuegos favoritos.

La feria contará con Cds de clásicos del cine. / Área Central

La feria se presenta así como una oportunidad perfecta en Compostela para que cinéfilos, melómanos y coleccionistas se lleven a casa un recuerdo o encuentren aquello que llevan tiempo buscando.

Además, el sábado 23, último día de la feria, se celebrará una quedada para quien quiera acercarse a la compra-venta e intercambio de cromos.

Recta final de 'O paseo do Tapeo'

Por otro lado, el gran evento gastronómico de Área Central, la ruta de tapas y concurso “O paseo do tapeo”, llega a sus últimos días. Hasta el domingo 24 de mayo, los clientes pueden disfrutar de 15 tapas, tanto dulces como saladas, en los nueve establecimientos participantes. Por un precio único de 3,5 euros por tapa, el visitante podrá sellar su Pasaporte del sabor y participar en sorteos.

Participan en esta iniciativa los establecimientos Adriel’s Mi dulce secreto, Atahualpa Tasty Cuisine, Damta Numaru, El Dieciocho, El Faro Café, El rincón de Jan, Gasthof, Kassem y La Cuca Brunch,